Politik befragt Experten NRW streitet über Pläne für Kies-Abgabe

Die geplante Rohstoffabgabe auf Sand und Kies in NRW wäre nach Einschätzung von Sachverständigen in einer Höhe zwischen zehn und 30 Prozent des Materialwerts denkbar. Damit würde jede Tonne Rohstoff – je nach Art und Qualität – einige Euro teurer. Für ein Wohnhaus mit 200 Tonnen Beton würde das einige Hundert Euro ausmachen: „Also wirklich vernachlässigbar“, sagte der Experte Gerald Knauf vom Wissenschaftsladen Bonn am Freitag bei einer Anhörung vor der Landespolitik. Bei großen öffentlichen Projekten könne der Faktor aber darüber entscheiden, wie und mit welchen Materialien sie verwirklicht werden. „Und das ist ja genau der richtige Weg“, so Knauf: Es müsse nachhaltiger gebaut werden.