Streit um OVG-Spitze geht weiter Umstrittene Richterbesetzung durch NRW-Justizminister Limbach – unterlegener Bewerber scheitert mit Rüge

Im Streit um eine von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) ausgewählte Kandidatin als Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) hat ein unterlegener Mitbewerber erneut eine Schlappe einstecken müssen. Das OVG in Münster habe eine sogenannte Anhörungsrüge des Mannes zurückgewiesen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Dem Bewerber steht nun noch der Weg zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe offen.