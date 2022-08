Gewerkschaft zur Corona-Strategie für den Herbst : Konflikte zwischen Schulen, Kitas und Eltern befürchtet

Düsseldorf Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht im Corona-Herbst Probleme auf Schulen und Kitas zukommen. Es sei ein Rätsel, wie Schulen Unterrichtseinschränkungen wirklich verhindern sollten. Und sowohl dort als auch in Kitas seien Konflikte programmiert.

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen bemängelt die Corona-Strategie der Landesregierung für Schulen und Kitas im Herbst. „Es ist zu bezweifeln, dass mit diesem Konzept adäquat auf stark steigende Krankheitsfälle reagiert werden kann“, sagte die Landesvorsitzende Ayla Çelik am Montag. „Besonders Schulen in herausfordernden Lagen, Schulen, die mit schlechter Ausstattung und Lehrkräftemangel kämpfen, haben hier wenig Spielraum.“