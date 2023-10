Kabinett macht Weg frei Straßenbaubeiträge werden in NRW 2024 abgeschafft

Verbandsvertreter reagierten erleichtert auf die Entscheidung. „Das ist ein riesiger Erfolg für alle, die in der größten Volksinitiative der Landesgeschichte gegen Straßenausbaubeiträge in NRW gekämpft haben“, sagte Jan Koch vom Verband Wohneigentum NRW. Obwohl sich mehr als 437.000 Bürger damals für ein Aus stark gemacht hatten und damit die Mindestzahl an Unterschriften von 66.000 um in Vielfaches überschritten war, hielt die Landesregierung an den Beiträgen fest.