Entsetzen über neues Gesetz : „Zahlreiche Denkmäler könnten abgerissen werden“

Der Denkmalanteil im bevölkerungsreichsten Bundesland beträgt gerade einmal 1,4 Prozent. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und der Zentralverband des Deutschen Handwerks haben das Land in einem letzten dringenden Appell aufgefordert, das Denkmalschutzgesetz nachzubessern. Doch mit Unterstützung von Kommunen und Kirchen bleibt die Ministerin bei ihren Plänen.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Es ist schon einigermaßen ungewöhnlich, wenn der Chef des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, sich in einem eindringlichen Brief zu einem Gesetzesvorhaben nicht nur an die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach, sondern ihren Chef, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), wendet. „Mit Sorge beobachten wir die Entwicklung zu einem neuen Denkmalschutzgesetz in NRW“, schreibt Deutschlands oberster Handwerke und greift dabei vor allem einen Punkt auf: das Schleifen der Zuständigkeit der bei den Landschaftsverbänden angesiedelten Fachämter. Die sollen nach dem Gesetz, das kommende Woche den Landtag passieren wird, deutlich an Kompetenzen einbüßen, in der Folge bekommen die unteren Denkmalbehörden, also diejenigen bei den Kommunen, deutlich mehr Einfluss. Die kommunalen Spitzenverbände stehen entsprechend auch hinter dem Plan von Scharrenbach.

Doch die sind nach Angaben von Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, im Land extrem heterogen aufgestellt: „Oft sind die Denkmalschützer kleinerer Kommunen fachfremde Kräfte und de facto Denkmalschützer in Teilzeit. Die viel größere Fachkompetenz allein aufgrund der Personalausstattung lag bei den Landschaftsverbänden in Brauweiler und Münster.“

Doch zwischen den Fachämtern und den unteren Denkmalbehörden gab es oft Streit darüber, was noch schützenswert sei. „Bislang hieß es, in Streitfragen zwischen der unteren Denkmalbehörde und den Denkmalfachämtern müsse das Benehmen hergestellt werden. Künftig ist nur noch von einer Anhörung die Rede. Das riecht nach Lockerung“, kritisiert Skudelny.

Kontroverse Diskussionen und Urteile seien ja durchaus in Ordnung, sagte er. „Nun gibt es allerdings zukünftig gegebenenfalls keine Richtungsentscheidung mehr.“ Tatsächlich verlangte das alte Gesetz in solchen Fällen eine Entscheidung der Ministerin. Künftig kann sie selbst festlegen, ob sie sich entscheidet oder sich verweigert. Dann entscheidet die untere Behörde. „Und die ist oft aufgrund ihrer Verwurzelung nicht so unabhängig, dass sie objektive urteilen könnte. Zahlreiche Denkmäler könnten dann wegen lokaler, zum Beispiel wirtschaftlicher Interessen abgerissen werden.“ Handwerkspräsident Wollseifer bringt es auf die Formel: „Aus unserer Sicht droht die Schwächung der bei den Landschaftsverbänden angesiedelten Fachämter damit dem baukulturellen Erbe in NRW dauerhaft zu schaden.“ Wollseifer appelliert an Wüst, den Gesetzentwurf noch einmal zu überdenken: „Das bisherige Zusammenspiel der Behörden hat gut funktioniert und sollte zum Wohle des Objekts und seines qualitativen Erhalts aufrechterhalten werden.“

Das Bauministerium verwies auf die positiven Einlassungen während der Anhörung Mitte März. So hatten sich unter anderem Vertreter der Erneuerbaren Energiewirtschaft und von Sozialverbänden positiv zu dem Gesetz geäußert, denn die Umsetzbarkeit von Barrierefreiheit und energetischer Sanierung soll erleichtert werden.

Zudem hatte Ministerin Scharrenbach bei der Vorstellung des Gesetzes gesagt: „Das Beste, was man einem Denkmal antun kann, ist eine Nutzung.“ Solche Aussagen macht Skudelny wütend: „Es wird immer suggeriert, als hätten wir bei Denkmälern ein Nutzbarkeitsproblem. Denkmäler werden viel stärker und stringenter genutzt, als es die Landesregierung darstellt.“ Auch bei der Formulierung zur Nutzungsart sehe er im Gesetzentwurf Schwachpunkte. „Künftig soll ein Denkmal möglichst in der ursprünglichen Nutzung betrieben werden. Das ist aber Blödsinn. Wenn sie einen mit Ammoniak verseuchten historischen Pferdestall haben, dann sollte der nicht mehr als Pferdestall genutzt werden.“ Sei immer „die denkbar schonendste Nutzung“ vorgeschrieben gewesen. „Dabei sollten wir auch bleiben.“

Zu den Befürwortern der Novelle zählen auch die Kirchen. Auch diese weitreichenden Ausnahmerecht sorgen bei der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz für massive Kritik: „Natürlich müssen diese mit extremen Leerstand kämpfen. Aber die für die Kirchen weitgehenden Selbstbestimmungsrechte hätte der weltliche Denkmalbesitzer natürlich auch gerne.“ Es sei doch nicht zu erklären, warum die Kirche ein Gebäude abreißen dürfe, während für den benachbarten Fachwerkhäuschenbesitzer massive Auflagen gelten.

Skudelny hat in der Anhörung Mitte März eine Strichliste geführt: 46 Angehörte lehnten den Gesetzentwurf oder den Teil, zu dem die Frage gestellt war, ab, 35 Antworten befürworten den Gesetzentwurf oder den sie betreffenden Teil, 22 Befragte sahen positive und negative Elemente im Gesetzentwurf. „Wenn man es so betrachtet, votieren nur 35 von 104 Antworten für den Gesetzentwurf. Das ist mager“, sagt der Vorsitzende der Stiftung. „Die Ministerin muss endlich die Einwände gegen ihr Gesetz ernst nehmen. Sie sollte sich nicht länger dem Gespräch verweigern und eine echte Debatte zulassen. Das Gesetz muss dringend überarbeitet werden. Dabei muss es eindeutiger und verständlicher formuliert werden.“ Es sei erstaunlich, sagt er noch, erstaunlicher ist, dass ausgerechnet die Ministerin, die für Heimat zuständig sei und deren höchste Aufgabe es sein sollte, diese Identität stiftenden Gebäude zu schützen, den Denkmalschutz nun in nie dagewesener Weise schleife.