Steuerzahlerbund vs. Städte- und Gemeindebund “Die Grundsteuer komplett kippen“ – „Auf keinen Fall“

Sommer Nicht jedes Förderprogramm ist per se schlecht. Was aber wahnsinnig viel Arbeit macht, ist tatsächlich die Vielzahl an kleinteiligen und bürokratielastigen Programmen, wir sprechen nicht umsonst vom Förderdschungel. Die Kleineren sind damit zunehmend überfordert. Was noch viel wichtiger ist: Förderprogramme sind leider ein beliebtes Mittel der Politik, um vermeintliche Lösungen für Probleme zu präsentieren. Wenn aber das Programm nach ein paar Jahren ausgelaufen ist, wissen wir in den Kommunen nicht, wie wir die Sache weiterfinanzieren sollen. Was wir brauchen, sind keine Anschubfinanzierungen, sondern verlässliche, pauschale Mittel.