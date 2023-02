Tausende Masken und Kittel NRW stellt Lieferung ablaufender Schutzkleidung ins Ausland in Aussicht

Die Landesregierung hat auf die Kritik an der geplanten Vernichtung Tausender Schutzartikel reagiert und stellt nun in Aussicht, diese an andere Länder weiterzureichen. Ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte unserer Redaktion: „Die in Rede stehenden Van-Laack-Schutzkittel sind noch nicht abgelaufen, sondern laufen 2023 ab.“ Das absehbare Ende der Pandemie mit der nachlassenden Nachfrage nach Schutzausrüstung aus dem Landeslager werfe auch erneut die Frage auf, wie mit den ablaufenden Restbeständen im Landeslager umgegangen werden könne. „Eine Ausfuhr in Drittstaaten ist produktsicherheitsrechtlich möglich. Eine Überlassung von funktionsfähigen, nicht abgelaufenen Warenbeständen an Drittstaaten sollte stattfinden, wo es gewünscht und rechtlich möglich ist.“ Die Opposition hatte zuvor verlangt, dass die ablaufenden Masken und Kittel beispielsweise in die vom Erdbeben betroffenen Krisenregionen geliefert werden könnten.