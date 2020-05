Zwangsprostitution : NRW geht gegen „Loverboys“ vor

Düsseldorf Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) startet eine länderübergreifende Initiative. Ziel ist es, junge Frauen vor einer Masche zu schützen, mit der sie zu Prostituierten gemacht werden.

Die NRW-Landesregierung startet eine länderübergreifende Initiative zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung durch die Loverboy-Methode. „Das Problem ist größer als gedacht. Wir brauchen dringend einen bundesweiten Ansatz“, sagte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) unserer Redaktion. Viele junge Frauen würden über soziale Netzwerke angesprochen, die Digitalisierung mache aber an den Ländergrenzen nicht halt.

Scharrenbach will das Problem auf der nächsten Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister der 16 Bundesländer zum Thema machen und unter anderem eine Dunkelfeldstudie auf den Weg bringen: „Wir wissen noch zu wenig darüber, wie die Täter genau vorgehen, wie hoch die Dunkelziffer ist und in welchen Fällen die meist jungen Frauen zur Polizei gehen – und in welchen nicht.“ Frühere Studien deuten der Ministerin zufolge darauf hin, dass Scham dabei eine große Rolle spielt. Aber auch Zwang: Die Mädchen seien Gefangene, die von ihren Familien getrennt würden.