Reaktion auf Solingen NRW startet Bundesratsinitiative zu Vorratsdatenspeicherung und Terrorfinanzierung

Der SPD im Düsseldorfer Landtag ist das zu wenig. Oppositionsführer Jochen Ott sagte unserer Redaktion: „Das Sicherheitspaket von Schwarz-Grün droht zur umfassendsten Luftnummer in der Geschichte des Landes zu werden. Wer zwei Wochen nach Ankündigung nicht mehr zu bieten hat als eine Aufforderung an den Bund, will offenbar nur weiter davon ablenken, dass die Fehler in eigener Zuständigkeit passiert sind.“ Wüst müsse endlich anfangen, vor der eigenen Haustür zu kehren, verlangte der SPD-Fraktionschef. „Er ist uns zudem eine Antwort schuldig, wie er das Paket überhaupt finanzieren will. Erst gestern hat der Justizminister dem Landtag mitgeteilt, dass die Maßnahmen in seinem Verantwortungsbereich noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Bisher hat diese Landesregierung also nichts zu bieten außer Worten. Taten gibt es scheinbar noch keine.“