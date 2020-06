Mieterschutzverordnung : Städtetag fordert Nachbesserung beim Mieterschutz in NRW

Fassade von Mietshäusern. Foto: dpa/Frank Molter

Düsseldorf Geschäftsführer Helmut Dedy warnt vor steigenden Mieten in mehreren Städten, wenn die neue Verordnung am 1. Juli in Kraft tritt. Die Regelungen gelten für deutlich weniger Städte als bislang.

Die Städte laufen gegen die von der NRW-Landesregierung geplanten Verschlechterungen beim Mieterschutz Sturm. Der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, sagte unserer Redaktion: „Die Städte fordern die Landesregierung dringend dazu auf, die geplante Mieterschutzverordnung vor ihrem Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu überarbeiten.“

Mit der Verordnung werden mehrere Mieterschutzmaßnahmen aus rot-grüner Regierungszeit wie die Mietpreisbremse, die Kappungsgrenze bei Bestandsmieten und die verlängerte Kündigungssperrfrist bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zusammengefasst, zugleich soll sie nur noch für 18 statt zuvor knapp 40 Kommunen gelten.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte das Vorhaben in einem Interview mit unserer Redaktion verteidigt: „Mietervereine wollen 396 NRW-Kommunen erfasst wissen, die Vermieter null. Egal, was man vorlegt, man wird nie eine Mieterschutzverordnung bekommen, die alle glücklich macht.“ Die Landesregierung habe aber als erste bundesweit gesagt, sie schaue sich genau an, wo die Gesetze überhaupt angewandt würden. „Bei der Mietpreisbremse hatten wir bislang 22 Städte in der Gebietskulisse drin, gewirkt hat sie nur in einer“, sagte Scharrenbach.

Dedy kritisierte dagegen, dies widerspreche den Realitäten in vielen Städten und Gemeinden: „Für viele Menschen ist es seit Jahren schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden – und das nicht mehr nur in den Großstädten, sondern auch in den attraktiven Umlandgemeinden der Metropolen.“ Er warnte, dank der Neufassung könnten Vermieter stärker als bisher Mieten erhöhen. Auch die Preise bei Neuvermietungen könnten dann über die nicht mehr anwendbare Mietpreisbremse hinaus gehen. Dabei habe die Bundesregierung erst in diesem Frühjahr die Mietpreisbremse entscheidend verschärft. „In Städten wie Aachen, Bielefeld, Leverkusen oder Neuss könnte sie nach dem aktuellen Verordnungsentwurf aber nicht mehr wirken, denn die neue Mieterschutzverordnung soll dort nicht gelten“, sagte Dedy. „Auch ausgerechnet jene Städte, die in den vergangenen Jahren besonders starke Mieterhöhungen erlebt haben, wurden gestrichen.“ Das betreffe zum Beispiel die wachsenden Kommunen im stark nachgefragten Umland von Köln und Düsseldorf, aber auch Essen und Dortmund.

Die Opposition hatte Scharrenbach jüngst im Landtag scharf attackiert. Dabei ging es vor allem um das Gutachten zur sogenannten Gebietskulisse, also der Auflistung all jener Kommunen, für die die Verordnung gelten soll. „Die offenen Fragen zum Landesgutachten, die wir haben, sind noch nicht beantwortet und müssen geklärt werden“, forderte auch Dedy. Zudem habe der Städtetag NRW einen Weg gewiesen, wie auch kurzfristig die Mieterschutzverordnung geändert und rechtssicher ergänzt werden könne. „So könnte sie auch für die Städte gelten, die offenkundig unter einem angespannten Wohnungsmarkt mit zu wenig bezahlbaren Wohnungen leiden.“

Scharrenbach hatte in dem Interview mit unserer Reaktion auch stärkere Anstrengungen der Kommunen beim Thema Bauland gefordert. „Um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, braucht es selbstverständlich bebaubare Grundstücke“, sagte dazu der Vorsitzende des Mieterbunds NRW, Hans-Jochem Witzke, unserer Redaktion. Doch das allein reiche bei Weitem nicht. „Wenn die Grundstücke höchstbietend verkauft werden und darauf vor allem teure Wohnungen entstehen, ist den Menschen in NRW nicht geholfen“, sagte der Witzke, der zudem dem Bündnis „Wir wollen wohnen“ vorsteht, an dem sich neben dem Mieterbund auch der DGB, die kirchlichen Arbeitgeber und weitere Sozial- und Wohlfahrtsverbände beteiligen.