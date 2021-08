Vor dem Schulstart : NRW-Städte sollen Virenfilter bestellen

Düsseldorf Umweltbundesamt drängt zur Eile, damit die Geräte rechtzeitig in Kitas und Schulen ankommen. Um sicheren Präsenzbetrieb zu ermöglichen, blieben Masken, Lüften und Abstand unerlässlich. SPD kritisiert zu langes Zögern.

In NRW werden mobile Virenfilter auch in dem neuen Programm nur gefördert, wenn die Räume von Kindern unter zwölf Jahren genutzt werden, die nicht geimpft werden können. Damit scheiden Berufskollegs von vornherein aus, nicht aber weiterführende Schulen. Auch gilt die Förderung nur für Räume in Kitas und Schulen mit zu wenig Frischluftzufuhr. Was darunter zu verstehen ist, schilderte UBA-Direktor Moriske an einem Beispiel: Wenn sich in einem Klassenzimmer zwei Fenster weit öffnen lassen, sei von ausreichender Belüftung auszugehen, selbst wenn kein Durchzug möglich sei. Virenfilter brauche es dann nicht. Fensterfronten mit Oberlichtern, die nur gekippt werden können, reichten hingegen für eine ausreichende Belüftung nicht aus, hier könnten Virenfilter helfen, so Moriske.