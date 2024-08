Brunnen, Hitzetelefon und kühle Orte NRW-Städte gegen Hitze – Aktionspläne und andere Maßnahmen

Eine erste Leitlinie zur Erstellung sogenannter „Heat-Health Action Plans“ wurde 2008 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Reaktion auf den Hitzesommer 2003 erarbeitet. In Anlehnung an diese Leitlinien wurden 2017 Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen in Deutschland publiziert. Diese umfassen etwa die Punkte Reduzierung von Hitze in Innenräumen, Schutz von Risikogruppen sowie die langfristige Stadtplanung. Die Gesundheitsministerkonferenz rief im Oktober 2020 Kommunen auf, auf Grundlage der Empfehlungen innerhalb von fünf Jahren Hitzeaktionspläne zu erstellen.