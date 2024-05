Neue Spitze kritisiert Politik NRW-Städte fordern mehr Hilfe für ÖPNV, Ganztag und Schulden

ÖPNV Eiskirch sagte, es sei eigentlich allen Menschen klar, dass der ÖPNV gestärkt werden müsse. „Gleichzeitig erleben wir, dass er so stark unter Druck kommt wie noch nie.“ Die Kostenbasis sei viel schneller losgelaufen, als die Einnahmesituation hinterherkommen könne, warnte er. „In den meisten Haushalten hat sich das Defizit deutlich vergrößert – um etwa ein Drittel.“ Es gehe nun darum, nicht nur an einzelnen Punkten herumzudoktern. In keinem anderen Flächenland, so Eiskirch, sei der Anteil der Kommunen an der ÖPNV-Finanzierung so groß wie in NRW. In nackten Zahlen ausgedrückt: In NRW müssten die Kommunen im Jahr 400 Millionen Euro mehr für den ÖPNV zuschießen. Er habe für seine Stadt einmal mehrere Einsparvarianten durchrechnen lassen. Wenn man dort nur fünf Millionen Euro einsparen wolle, müssten in erheblichem Umfang Verkehre reduziert werden, und das treffe vor allem jene, die auf die Bahn angewiesen seien und sich kein Auto leisten könnten. „Der Bund müsste die Regionalisierungsmittel nicht nur verstetigen, sondern erhöhen“, verlangte der neue Städtetags-Vorsitzende von NRW. „Die Verkehrswende ist nicht zum Nulltarif zu haben.“ Erste Kommunen dächten bereits darüber nach, Verkehre zu reduzieren, oder seien schon mit dem Haushalt 2025 in der Umsetzung, warnte er.