NRW-Städtetag fordert : Räte sollen digital tagen können

Am Mittwoch berät der Landtag den Antrag zu den digitalen Ratssitzungen. Foto: Fotos: dpa, Flora Treiber | Montage: Ferl

Exklusiv Düsseldorf Die schwarz-gelbe Koalition im Land plant Modellprojekte. Den Städten gehen die Pläne nicht weit genug. Sie fordern, dass dies zügig im ganzen Land möglich sein soll.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Der nordrhein-westfälische Städtetag hat die Pläne der Regierungskoalition kritisiert, nur in ausgewählten Modellkommunen digitale Ratssitzungen zu etablieren. Geschäftsführer Helmut Dedy sagte unserer Redaktion: „Virtuelle oder hybride Rats- und Ausschusssitzungen sind eine Chance, aber in Nordrhein-Westfalen bislang nicht möglich. Der Vorschlag der Koalition, digitale Formate in einzelnen Kommunen zu erproben, ist ein guter Anfang. Die Modellprojekte sollten zügig beginnen.“ Dabei müssten die offenen rechtlichen und praktischen Fragen geklärt werden, um den Weg für alle Städte freizumachen. „Alle Städte sollten Stadtpolitik auch virtuell beraten können“, verlangte Dedy.

In dem Antrag von CDU und FDP, der an diesem Mittwoch beraten wird, wird die Landesregierung gebeten, das Modellprojekt mit je drei kreisfreien Städten, Kreisen und kreisangehörigen Kommunen umzusetzen. In den Städten sollen auch Bezirksvertretungen eingebunden werden. Voraussetzung sei die Bereitschaft für einen kommunalen Eigenanteil an der Finanzierung, schreiben die Koalitionäre. Die Auswahl solle kurzfristig erfolgen.