Möglicher Interessenskonflikt : Staatskanzlei-Beschäftigte zeitgleich bei der CDU angestellt

Die Staatskanzlei am Düsseldorfer Horionplatz. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Opposition in NRW sieht einen Interessenskonflikt bei einer Personalie der Staatskanzlei: Eine Mitarbeiterin arbeitete auch für den CDU-Landesverband. Die Landesregierung erklärt, die Trennung beider Tätigkeiten sei gewahrt worden.

Eine Personalie der Landesregierung entpuppt sich als gefundenes Fressen für die Opposition. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ soll eine Mitarbeiterin der Düsseldorfer Staatskanzlei in der heißen Wahlkampfphase im Nebenjob für die CDU gearbeitet haben. Eine Sprecherin der Staatskanzlei bestätigte den Vorfall, fügte jedoch hinzu, dass die „erforderliche organisatorische Trennung der Tätigkeiten“ gewahrt wurde. Die Mitarbeiterin soll den Social-Media-Kanal von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gepflegt haben. Der Die Opposition kritisiert den Vorgang scharf. Moritz Körner , FDP-Generalsekretär, sagte, die Staatskanzlei dürfe nicht zur Kampagnenzentrale werden.

NRW in der Pandemie

NRW in der Pandemie : Städte, Ärzte und Wirtschaft fordern Corona-Strategie für den Herbst

Grüne und CDU in NRW „zum Erfolg gezwungen“

Expertensicht zu Koalitionsverhandlungen : Grüne und CDU in NRW „zum Erfolg gezwungen“

Sie verlangt nun detaillierte Auskunft darüber, wie viele Beamte und Angestellte jeweils in der Staatskanzlei beziehungsweise in den Ministerien der Landesregierung seit Juli 2017 einer Nebentätigkeit nach und wie viele dieser Nebentätigkeiten auf Untergliederungen politischer Parteien entfallen. Zudem will Lüders wissen, auf welche Art und Weise die Staatskanzlei sichergestellt habe, dass die Nebentätigkeiten der betreffenden Mitarbeiterin für die CDU nicht während ihrer Arbeitszeiten für die Landesregierung und auch nicht mit Hilfe von Ressourcen der Landesregierung ausgeübt worden sind.