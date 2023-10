Nach Großdemo vor Düsseldorfer Landtag Staatliche Reserven sind laut Laumann „schlicht und ergreifend aufgebraucht“

22.000 Menschen demonstrierten vor einer Woche in Düsseldorf für den Sozialstaat - am Donnerstag brachte die enorme Protestwelle die Regierung im Landtag unter Rechtfertigungsdruck. SPD, FDP und AfD warfen der schwarz-grünen Koalition in einer heftig ausgetragenen Aktuellen Stunde vor, Familien, Kinder sowie die Beschäftigten vor allem in Kitas, in der Ganztagsbetreuung, Pflege und weiteren sozialen Einrichtungen im Stich zu lassen.