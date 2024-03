Land siegt vor Oberverwaltungsgericht NRW darf Spitzenposten mit Wunsch-Kandidatin von Justizminister Limbach besetzen

Die so genannten „Überbeurteilungen“, die Limbach für die Kandidatin und einen der Konkurrenten angefertigt hatte, seien im Ergebnis ebenfalls nicht zu beanstanden, befand das Oberverwaltungsgericht weiter. „Zwar darf der Minister diesen Beteiligten keine dienstliche Beurteilung in der Form einer Überbeurteilung erteilen“, stellt das Gericht klar. Die Erwägungen in den erstellten Bewertungen seien aber der Sache nach zulässig, weil der Minister sie in dem sogenannten Auswahlvermerk, mit dem das Auswahlverfahren abschließt, hätte anstellen dürfen.