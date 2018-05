NRW-Spielbanken: Kunstsammlung von Westspiel wird nicht mitverkauft

Düsseldorf Im Falle einer erfolgreichen Privatisierung der NRW-Landesspielbanken soll die wertvolle Kunstsammlung des Casino-Betreibers Westspiel nicht mitverkauft werden.

"Die Kunst wird nicht mitverkauft", sagte der nordrhein-westfälische Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtags. Die Exponate sollten der Öffentlichkeit in NRW zugänglich gemacht werden. Das NRW-Kabinett berät am 8. Mai über einen Grundsatzbeschluss zum Verkauf der Westspiel-Spielbanken an private Eigentümer. Der geplante Verkauf soll über ein europaweites Vergabeverfahren erfolgen.