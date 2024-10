Nach dem Terroranschlag Fraktionen zerstreiten sich über Solingen-Untersuchungsausschuss

SPD-Fraktionsvize Lisa-Kristin Kapteinat erklärte, es sei nicht nachvollziehbar, dass Schwarz-Grün zwar unmittelbar nach der Tat in der Lage war, ein Sicherheitspaket in den Landtag und eine Bundesratsinitiative an den Start zu bringen, es aber nicht gelinge, einen Einsetzungsbeschluss hinzubekommen. Dabei habe die SPD den anderen Fraktionen am 19. September einen vollständigen Entwurf unterbreitet, jedoch keinerlei inhaltliche Reaktion darauf bekommen.