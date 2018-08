NRW-SPD will schnelle Abschaffung von Kita-Gebühren

SPD will schnelle Abschaffung von Kita-Gebühren

Düsseldorf Berlin wird als Vorbild herangezogen: Die SPD-Landtagsfraktion drängt auf eine zeitnahe Abschaffung der Kita-Gebühren auch in Nordrhein-Westfalen.

„Wenn man will, ist das schon zum Kindergartenjahr 2019/2020 möglich“, sagte Fraktionschef Thomas Kutschaty der in Essen erscheinenden „Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung“ (Dienstag). Bildung solle generell gebührenfrei sein. Dass Gebühren für die Betreuung in Kindertagesstätten aktuell von Kommune zu Kommune teils stark variieren, wie jüngst eine Erhebung des Bunds der Steuerzahler NRW ergab, sei nicht fair.