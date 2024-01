„Wird permanent versucht, Menschen einzuschüchtern“ NRW-SPD will ihre Basis gegen „rechten Mob“ stärken

Die nordrhein-westfälische SPD will ihre Parteibasis gegen zunehmende Attacken und Hetze rechter Aktivisten schützen - sowohl auf der Straße wie auch im Internet. Bei einer Klausur habe die Landespartei am Wochenende unter anderem eine „Projektgruppe gegen Rechts“ beschlossen, berichtete Landesparteichefin Sarah Philipp am Dienstag in Düsseldorf.