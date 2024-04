Für Investitionen NRW-SPD will Geld von Reichen, von reichen Erben und durch Schulden

Wissenschaftliche Rückendeckung holte sich die Partei bei der Präsentation ihrer Ziele durch Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre in Düsseldorf. Wenn sich verfestige, was derzeit vor den Haushaltsberatungen diskutiert werde, dann gehe es Bundesfinanzminister Christian Lindner um einen „echten Sparkurs“ im kommenden Jahr, und das sei „aus meiner Sicht eben falsch und kontraproduktiv“, so Südekum. Es könne sein, „dass die Rezession dadurch verlängert und verschlimmert wird“. Investitionen seien in Gefahr, während andere Länder, etwa China, massiv in wichtige Technologien investierten. Als Beispiel nannte er etwa die Mittel für die Batterieforschung, die der Bund zuletzt enorm zusammengestrichen hatte; NRW ist davon stark betroffen.