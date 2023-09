Neue Doppelspitze der NRW-SPD “Hendrik Wüst ist abgetaucht“

Post Ich würde die Kraft der beiden großen Volksparteien nicht unterschätzen. Natürlich sind die Mitgliederzahlen nicht mehr so wie früher. Als ich eingetreten bin, 1976, hatte die SPD eine Million Mitglieder. Jetzt haben wir 400.000 in ganz Deutschland. Doch richtig ist auch: In den neuen Fraktionen in Bund und Land sind jetzt für die SPD viele richtig gute, jüngere Abgeordnete dabei. Und die AfD zum Beispiel – da reden gerade alle über die Wahlprognosen, aber die hat 30.000 Mitglieder in ganz Deutschland. Die SPD hat allein in NRW dreimal so viele. Und natürlich werden wir uns dafür ins Zeug legen, dass möglichst viele neue, gerade auch jüngere, noch dazu kommen.