Neue Doppelspitze bei NRW-SPD Aufstieg aus dem Basislager

Philipp lässt während ihrer Rede immer wieder Menschen im Saal einblenden, um an ihnen die politischen Problemfelder zu analysieren - drei Betriebsräte, eine Pflegerin, eine Lehrerin, eine Schülerin. Das soll Nähe zu den Menschen demonstrieren, wirkt aber gekünstelt und dadurch steif. So richtig will der Funken nicht überspringen. Die Nebengespräche im Saal brechen nicht ab. Erst zum Ende ihrer Rede schaltet Philipp auf Angriff, wenn auch mit vielen bekannten Bilder: Monatelang hätten CDU und Grüne alles niedergestimmt, was Familien im Land geholfen hätte. „Die Bilanz wird umso bitterer, wenn man sich anschaut, was Hendrik Wüst stattdessen gemacht hat: Er hat im vergangenen Jahr für 173.000 Euro Fotos von sich machen lassen. 173.000 Euro für den Instapräsidenten, aber kein Cent für Familien. Das dürfen wir ihm nicht durchgehen lassen.“ Der Applaus wird erst zum Schluss ihrer Rede lauter. Zahlreiche Genossen stehen auf, als Philipp sagt: „Die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen kommt heute nach Hause.“