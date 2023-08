Landesparteitag in Münster NRW-SPD wählt neue Spitze – Tandem aus Land und Bund kandidiert

In seinem Leitantrag entwirft der Landesvorstand seine Vorstellungen über „die neue SPD im Westen“. Die NRW-SPD sei „in den letzten Jahren in schweres Fahrwasser geraten“, lautet der Befund. Künftig müsse die Partei, die in NRW jahrzehntelang Regierungsverantwortung getragen hatte, sich moderner, bürgernäher und schlagkräftiger aufstellen und „klare Botschaften“ setzen, heißt es in dem Papier.