Landesparteirat in Dortmund NRW-SPD wählt Geier an Spitze der Landesliste für Europawahl

Die nordrhein-westfälische SPD hat den Europaabgeordneten Jens Geier an die Spitze der Landesliste für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt. Das beschloss ein Landesparteirat mit rund 100 Delegierten am Samstag in Dortmund, wie die Partei mitteilte. Der Essener SPD-Politiker ist aktuell Sprecher der SPD-Gruppe im Europaparlament.