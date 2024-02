Brückensanierung muss Chefsache werden SPD-Verkehrsexperte kritisiert Wüst und Krischer

Die schwarz-grüne Landesregierung müsse das Thema zur Chefsache machen und eine Koordinierungsstelle für Brückensanierungen einrichten, sagte Dudas am Montag im „Morgenecho“ auf WDR 5. Dudas ist verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Obmann der SPD im Brücken-Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags, der vor allem Versäumnisse rund um die Autobahnbrücke Rahmede an der A45 in Lüdenscheid unter die Lupe nimmt.