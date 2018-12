„Das sozialdemokratischste aller 16 Bundesländer“: SPD stimmt umstrittenem Polizeigesetz zu

Polizisten aus NRW stehen in Uniformen nebeneinander (Symbolbild). Foto: dpa

Düsseldorf Nach weiteren Verhandlungen mit der Regierungskoaliton stimmt auch die SPD dem neuen Polizeigesetz für NRW zu. Dadurch bekommt die Polizei mehr Befugnisse bei der Terrorabwehr und der Alltagskriminalität.

Die größte Oppositionsfraktion werde am Mittwoch im Landtag zusammen mit CDU und FDP für das Sicherheitspaket stimmen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. „Im Ergebnis ist das neue Polizeigesetz das sozialdemokratischste aller 16 Bundesländer.“