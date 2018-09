NRW-SPD: Reul hat Lage falsch eingeschätzt

Berlin/Düsseldorf Während der Bundesfraktionschef der Grünen konsequentes Handeln vom Bundesinnenminister fordert, hat die NRW-SPD Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) nach den rechtsextremen Demonstrationen in Dortmund eine Fehleinschätzung der Lage vorgeworfen.

„Besonders verwundert die Einschätzung der Lage in Dortmund, obwohl die rechte Szene dort seit Jahren bekannt ist, beobachtet wird und häufig – etwa im PUA NSU – Thema im Landtag war“, heißt es in einem Brief der NRW-Genaralsekretärin Nadja Lüders und der Abgeordneten Sven Wolf und Hartmut Ganzke an den Minister, der unserer Redaktion vorliegt. In dem Brief heißt es weiter: „Wir fragen uns, ob so die Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung gegenüber dem Rechtsextremismus in unserem Land aussieht.“