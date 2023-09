Kostenanstieg für Bauprojekt SPD: Mehr als 50 Millionen Euro für Staatskanzleiumbau

Wolf kritisiert in seiner Berichtsanfrage, dass durch die Verteilung der Gesamtkosten auf die drei Kostenträger, BLB, Staatskanzlei und Bauministerium, versucht werde, die tatsächliche Höhe zu verschleiern. Er warnte zudem, dass damit gerechnet werden müsse, dass die Investitionen des BLB in Sachen Staatskanzlei dem Land NRW später in Form von Mieterhöhungen zu Buche schlagen würden, was weitere Kosten für das Land NRW und seine Steuerzahler bedeute. Der SPD-politiker verlangt Auskunft zur Kostenübernahme – unter anderem inwieweit sich die an den BLB zu entrichtenden Mieten verändern.