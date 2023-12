„Historie des Spaltens“ NRW-SPD macht sich Mut – keine Angst vor Sahra Wagenknecht

Die nordrhein-westfälische SPD-Spitze sieht keinen Anlass zur Sorge, dass das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ den Sozialdemokraten das Wasser abgraben könnte. Bislang sei Wagenknechts Werdegang lediglich „eine Historie des Spaltens und Scheiterns“, sagte SPD-Landesparteichef Achim Post am Montag in Düsseldorf. Die Gründung ihres Bündnisses habe sich in der NRW-SPD nicht in Austritten niedergeschlagen, sagte Generalsekretär Frederick Cordes.