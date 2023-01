“Jeden Stein umgedreht“ NRW-SPD legt Analyse für Wahlschlappe vor

Sie haben sich viel Zeit genommen bei der NRW-SPD. Nach der herbsten Wahlkampfschlappe ihrer Geschichte gab es so einiges, was aufgearbeitet werden musste. An diesem Samstag nun wollen die Sozialdemokraten von Rhein und Ruhr im Düsseldorfer Johannes-Rau-Haus zu einer Landesvorstandsklausur zusammenkommen und eine abschließende Analyse des Wahlkampfes und -Ergebnisses vorlegen. Dann hat die Partei noch ein gutes Quartal Zeit, um über die Ergebnisse zu diskutieren, ehe es beim Landesparteitag im Mai ans Eingemachte geht.