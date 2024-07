Kritik der SPD an NRW-Landesregierung Mehr Kita-Probleme mit grüner Familienministerin

Nach Zahlen des Familienministeriums liegt die landesweite Betreuungsquote im Ü3-Bereich hingegen bei fast 100 Prozent. Die Quoten spiegelten jedoch nicht wider, in welchem Umfang der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung erfüllt sei, heißt es in einer Antwort der Ministerin auf eine SPD-Anfrage. Das sei nur an der konkreten

Bedarfsmeldung der Eltern vor Ort zu bemessen. „So kann auch mit einer Betreuungsquote von unter 100 Prozent der Bedarf vor Ort vollständig gedeckt sein.“