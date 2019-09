Bildungskonzept : NRW-SPD fordert mehr Ausgaben pro Schüler

Viele Schulen sind in keinem guten Zustand - wie hier in Duisburg. Foto: Volker Herold

Düsseldorf Die NRW-SPD legt rechtzeitig vor ihrem Landesparteitag am Samstag ein neues Bildungskonzept vor. Zentrale Forderung: Es muss mehr Geld fließen.

Die NRW-SPD fordert deutlich mehr finanzielle Mittel für Bildung, um jedem Kind vergleichbare Aufstiegschancen zu ermöglichen. „Nordrhein-Westfalen muss im Bund Spitzenreiter bei den Ausgaben pro Schüler werden“, sagte SPD-Landeschef Sebastian Hartmann. Deutschland gebe weniger Geld pro Schüler aus als der Durchschnitt der Industrieländer und innerhalb Deutschlands liege NRW auf einem der hinteren Plätze. Um aufzuschließen, müsse NRW jährlich sieben Milliarden Euro mehr für Bildung ausgeben. Der Anteil des Bildungsetats am Gesamthaushalt in NRW läge dann bei rund zehn Prozent. Bildung ist ein zentrales Thema in dem neuen Wahlprogramm, das der Landesparteitag am Samstag beschließen soll. Das Versprechen „Aufstieg durch Bildung“ zähle zur DNA der Sozialdemokratie, heißt es in dem Leitantrag.