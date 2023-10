Angespannte Haushaltslage NRW-SPD fordert höheren Steueranteil für Kommunen

Der Hauptgeschäftsführer beim Städte- und Gemeindebund NRW, Christof Sommer, sagte unserer Redaktion, es sei erfreulich, dass die SPD den Forderungskatalog der Kommunen intensiv studiert habe. „Die Not der Kommunen ist nach meinem Eindruck inzwischen im Bewusstsein der gesamten Landespolitik angekommen und sogar beim Bund gibt es Anzeichen dafür. Frage ist nur, was am Ende dabei herauskommt.“ Versprechen und Fünf-Punkte-Pläne habe es im Laufe der Jahre schon viel zu viele geben, passiert sei nichts, ganz gleich wer in der Landesregierung am Ruder war. „Seit den 80ern rufen wir nach einer auskömmlichen Finanzausstattung, insbesondere nach einer Erhöhung des Verbundsatzes, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen.“ Sommer sagte, es sei nun aber an der Zeit, Worten Taten folgen zu lassen. „Die Lage der Kommunen ist bitterernst. Wir sind dringender denn je auf Entlastungen angewiesen, die kommunalen Haushalte bluten aus. Im Kern geht es in der aktuellen Krisenlage um unsere Handlungsfähigkeit.“ Viele Kämmereien müssten angesichts explodierender Kosten und sinkender Einnahmen mit der Haushaltssicherung rechnen.