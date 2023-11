NRW-Oppositionschef fordert Gesetzesreform „Die Schuldenbremse muss weg“

Nach dem Karlsruher Urteil zum Nachtragshaushalt 2021 kommen aus NRW Forderungen nach einer Gesetzesreform: „Die Schuldenbremse muss weg“, sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, unserer Redaktion. „In dieser Form ist sie ein Riesenproblem für unser Land.“ Durch das Urteil würden de ­facto Investitionen in der Größenordnung des bayerischen Landeshaushalts nicht realisiert. „Um eine Rezession noch abzuwenden, muss es jetzt eine neue Verständigung geben, dass die Schuldenbremse für dieses Jahr ausgesetzt und mittelfristig neu konzipiert wird.“ Sollten die 60 Milliarden Euro wegfallen, werde das auch demokratietheoretisch schwierig, warnte Ott: „Nach 1945 waren sich alle einig, dass ein Scheitern der letzten demokratischen Regierung im Jahr 1928 an 0,5 Prozent Sozialversicherungsbeiträgen unklug war. Deshalb kann man jetzt nur an Konservative und Liberale appellieren, sich zu überlegen, ob ihnen die schwarze Null wichtiger ist als die Demokratie.“