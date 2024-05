Fragen an die Regierung SPD erfragt Stand der Inklusion in NRW

Die SPD-Opposition im Landtag will mit 205 Fragen an die Landesregierung ein umfassendes Bild zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen erstellen. Ziel der am Freitag vorgestellten großen Anfrage ist es, den aktuellen Stand der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Handicap im Arbeitsmarkt, in der Wohnsituation und Gesundheitsversorgung, in Kitas und Schulen sowie in der Mobilität und der Migration zu beleuchten. Die schwarz-grüne Landesregierung kommt nach Ansicht der SPD-Landtagsfraktion ihrer Verpflichtung, die Inklusion von Menschen mit Behinderung voranzutreiben, „nur unzureichend nach“.