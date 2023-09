NRW-SPD-Chef kritisiert Festhalten an Aiwanger „Söder stellt politische Macht über demokratischen Anstand“

Söder hatte am Sonntag in München gesagt, eine Entlassung Aiwangers wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig. Zugleich beteuerte er, an der Koalition mit den Freien Wählern festhalten zu wollen. In Bayern sind in fünf Wochen Landtagswahlen. Aiwanger hatte zuletzt einen umfangreichen Fragenkatalog Söders zu den Vorwürfen rund um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit schriftlich beantworten müssen.