20 Thesen für 29 Parteien : Sozial-O-Mat zur Wahl in NRW geht an den Start

Sozial-O-Mat zur Wahl in NRW geht an den Start

In NRW findet die Landtagswahl statt - vorab kann man sich beim Sozial-O-Maten über die Parteien informieren (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe hat für die kommende Landtagswahl in NRW den Sozial-O-Maten gestartet. Die Hilfsorganisation hat für die Seite alle 29 Parteien zu 20 Thesen befragt. Die Thesen stammen aus dem sozial- und gesundheitspolitischen Bereich.

Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen können sich Wähler mit einem sogenannten Sozial-O-Mat über das sozial- und gesundheitspolitische Programm der Parteien informieren. Das Tool ist im Internet unter www.sozial-o-mat-nrw.de zu erreichen, wie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) am Montag in Düsseldorf mitteilte. Die Hilfsorganisation habe für die Seite alle 29 Parteien zu 20 Thesen aus den Bereichen Familie und Kinder, Armut und Arbeitsmarkt, Flucht und Integration, Gesundheit und Pflege sowie Klima und Wohnen befragt.