Gescheiterte Straßenverkehrsreform NRW soll Städten den Weg für mehr Tempo 30 ebnen

Der so gescholtene NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) ließ gleichzeitig mit dem Auftritt der Radlobbyisten per Pressemitteilung verkünden, dass in diesem Jahr knapp 51 Millionen Euro in die Erweiterung der Radwegeinfrastruktur in NRW investiert würden. Neben den 15,4 Millionen Euro für den Bau von Radwegen an Landesstraßen kämen 19,5 Millionen Euro für die Förderung der Nahmobilität und zehn Millionen Euro für Radschnellverbindungen. Sechs Millionen Euro kämen vom Bund für Radwege an Bundesstraßen hinzu.