Wegen drückender Engpässe NRW soll Medizin an Belgien liefern – FDP will helfen

Berichten zufolge ist in Belgien derzeit eine große Zahl von Arzneimitteln nicht verfügbar. Die FDP will das Thema im März im Landtagsausschuss für Europa und Internationales auf den Tisch bringen und bittet die Landesregierung um Auskünfte. „Wir haben bereits gute Erfahrung in medizinischer Zusammenarbeit“, so Werner Pfeil. „Unser Bundesland liefert aktuell Medikamente in die Ukraine, schon in der Corona-Pandemie haben wir unser Partnerland Ghana mit medizinischer Schutzausrüstung unterstützt.“