Spezialisierte Verwaltungsgerichte So will der Justizminister Asylverfahren in NRW beschleunigen

NRW-Justizminister Benjamin Limbach will per Verordnung Asylverfahren in NRW deutlich beschleunigen. Das erklärte der Grünen-Politiker am Mittwochvormittag in Düsseldorf. Demnach sollen die sieben Verwaltungsgerichte künftig für bestimmte Herkunftsländer verantwortlich sein. Das Kabinett hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf abgesegnet, der nun in die Verbändeanhörung geht und noch vor der Sommerpause in Kraft treten soll.