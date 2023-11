Anhebung der Altersgrenze NRW signalisiert Feuerwehr Gesprächsbereitschaft

Die Landesregierung will die Altersgrenze von derzeit 60 auf bis zu 62 Jahre anheben und begründet dies mit dem Fachkräftemangel. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Marc Lürbke, warf dem Land vor, beim Thema Feuerwehr auf dem Schlauch zu stehen und einen ganzen Berufsstand gegen sich aufzubringen. „Angebracht wäre es, unsere Einsatzkräfte stärker zu unterstützen, anstatt ihnen in den Rücken zu fallen“, sagte Lürbke und verlangte von Reul, das Vorhaben zu stoppen. „Alles andere wäre ein Ausdruck fehlenden Respekts gegenüber allen Feuerwehrleuten im Land.“ So mache man die Attraktivität des Feuerwehrberufes kaputt, warnte er.