Hitzige Debatten in den Regionen Umweltminister vertraut bei Suche nach Nationalpark auf „Kreativität vor Ort“

Was passiert, wenn starke politische Kräfte den zweiten Nationalpark Nordrhein-Westfalens in ihrer Region ansiedeln wollen – und ebenso starke Kräfte wollen dies verhindern? Wer setzt sich durch, wenn ein Gebiet, das infrage käme, über die Grenzen von zwei oder mehr Landkreisen reicht, und einer einer sperrt sich? Zu einer Antwort auf diese Fragen drängelte die SPD Landesumweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in der Diskussion im Umweltausschuss des Landtages.