Reul warnt vor „toxischer Gefahr“ Seit Konfliktbeginn 30 Israel-Flaggen in NRW geschändet

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in NRW 30 israelische Flaggen entwendet worden (Stand: 20. Oktober), wie das Innenministerium auf Anfrage berichtete. Von den 30 Flaggen seien 19 entwendet, fünf zerrissen und sechs verbrannt worden - unter anderem in Aachen, Recklinghausen und dem Kreis Soest.