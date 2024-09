Ausnahme von Schuldenbremse Schwarz-Grün bringt Rekordetat ein – Milliardenschulden geplant

Als Reaktion auf die anhaltend schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und die schlechten Steuerprognosen nutzt das Land sowohl im Nachtragshaushalt 2024 als auch beim Haushaltsentwurf 2025 zum ersten Mal die sogenannte Konjunkturkomponente. Für den Haushalt 2025 dürfen dem Entwurf zufolge Kreditermächtigungen in Höhe von 1,34 Milliarden Euro aufgenommen werden, für den Nachtragshaushalt 2024 könnten Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro genutzt werden.