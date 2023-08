Was die Behörde dazu sagt NRW-Schulministerium bekommt schlechte Bewertungen bei Google

Ein anderer findet anscheinend den Leistungsdruck in den Schulen zu hoch und fordert das Ministerium auf, den Lernstoff zu reduzieren. „Die Schüler wissen gar nicht mehr wohin mit sich selbst und den ganzen Aufgaben“, schreibt er. Ein weiterer Rezensent empört sich über die vermeintliche Untätigkeit in der Bildungspolitik: „Jahr für Jahr müssen wir uns von unseren Politikern anhören, dass die Bildung der Kinder gefördert werden muss. Nichts ist passiert, alles nur Gerede“, so sein Fazit.