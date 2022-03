Ziele für die Schulen in NRW : Schulministerin Yvonne Gebauer spricht vom „olympischen Feuer der Digitalisierung“

Düsseldorf Durchsetzt mit vielen sportlichen Metaphern sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP): Die Digitalisierung läuft gut, aber es sollte alles noch viel schneller gehen – und dafür würde sie nach der Landtagswahl ganz gerne sorgen.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sparte nicht an blumigem Lob für die Fortschritte, die sie in der Schullandschaft erkennt und am Donnerstag präsentierte. Es sei in allen Regierungsbezirken in NRW eine „sehr gute Aufholjagd bei der Digitalisierung unserer Schulen gelungen“, man habe einen „ordentlichen Zwischensprint hingelegt“ und „reichlich Boden gutgemacht“. Aber die Aufgabe sei natürlich ein Dauerlauf, das Tempo wolle man beibehalten. Höhepunkt der Umschreibung voller Sport-Metaphern: „Wir tragen nicht mehr die rote Laterne. Sondern wir tragen mittlerweile gemeinsam das olympische Feuer der Digitalisierung vor uns her.“