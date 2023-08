Wegen des Lehrermangels Schulministerin rechtfertigt Versetzungen von Lehrkräften

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hält nicht nur zeitlich begrenzte Abordnungen von Lehrkräften für notwendig, um das knappe Lehrpersonal gerechter auf die Schulen im Land zu verteilen. Auch echte, dauerhafte Versetzungen von Beschäftigten, und zwar auch zwangsweise, also gegen deren ausdrücklichen Willen, sind nach Auffassung des Landes „ein unverzichtbarer Baustein, um die Unterrichtsversorgung an allen Schulen sicherzustellen und damit jedem Kind den Zugang zu Bildung zu ermöglichen“. Das steht in einer Antwort der Bildungsministerin auf eine Anfrage der FDP, die unserer Redaktion vorliegt.