Betriebsversamlung bei Qua-Lis Schulministerin nach den IT-Pannen zu klärenden Gesprächen in Soest

„Unterrichtsmaterial, Kernlehrpläne und Prüfungen – ohne das, was in der Qua-Lis erarbeitet wird, ist der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen nicht zu denken“, so Feller. „Umso ärgerlicher und mitunter auch frustrierend ist es für die Kolleginnen und Kollegen in Soest, dass ihre tägliche Arbeit seit nunmehr drei Wochen von der Debatte über die bekanntgewordenen technischen Fehler überschattet wird“, erklärte die Ministerin. „Staatssekretär Dr. Mauer und mir ist es daher ganz wichtig, die Vorkommnisse der zurückliegenden Wochen im engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der Qua-Lis aufzuarbeiten, damit wir für die Zukunft besser aufgestellt sind.“